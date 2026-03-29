Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Жизнь — это не только Формула-1». Макс Ферстаппен неоднозначно высказался о своём будущем

Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», после Гран-при Японии, где он занял восьмое место, высказался о своём будущем в «Королевских гонках».

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

— Макс, как нужно интерпретировать твои слова после квалификации?
— Я сказал о том, чего именно я хочу от будущего. Вот о чём речь. Поэтому в ближайшие недели или месяцы я решу, чего хочу.

— Не звучит обнадёживающе.
— Ну что ж, жизнь продолжается. Жизнь — это не только Формула-1. Есть множество вещей, которые ты можешь сделать.

— Но, думаю, Формула-1 не хочет, чтобы ты уходил.
— Тогда она должна стать интересной, — сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.

Материалы по теме
Тото Вольф надеется, что Макс Ферстаппен не покинет Формулу-1
Йос Ферстаппен: боюсь, что Макс потеряет мотивацию
Материалы по теме
Провал Ферстаппена: из топ-10 его выбили напарник и новичок Ф-1. А на поуле снова Кими
Провал Ферстаппена: из топ-10 его выбили напарник и новичок Ф-1. А на поуле снова Кими
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android