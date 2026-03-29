«Жизнь — это не только Формула-1». Макс Ферстаппен неоднозначно высказался о своём будущем

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», после Гран-при Японии, где он занял восьмое место, высказался о своём будущем в «Королевских гонках».

— Макс, как нужно интерпретировать твои слова после квалификации?

— Я сказал о том, чего именно я хочу от будущего. Вот о чём речь. Поэтому в ближайшие недели или месяцы я решу, чего хочу.

— Не звучит обнадёживающе.

— Ну что ж, жизнь продолжается. Жизнь — это не только Формула-1. Есть множество вещей, которые ты можешь сделать.

— Но, думаю, Формула-1 не хочет, чтобы ты уходил.

— Тогда она должна стать интересной, — сказал Ферстаппен в эфире Viaplay.