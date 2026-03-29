Нидерландский журналист подтвердил, что Ферстаппен рассматривает уход из Формулы-1

Нидерландский журналист Эрик ван Харен, представляющий издание De Telegraaf, подтвердил, что 28-летний гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», всерьёз рассматривает возможность ухода из «Королевских гонок» из-за недовольства новым регламентом.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Когда Макс Ферстаппен в последний раз не попадал в топ-5 три этапа подряд? Это было девять лет назад. В связи с действующим регламентом Ферстаппен всерьёз рассматривает возможность ухода из Формулы-1 после 2026 года. Впереди решающий период: для него, «Ред Булл» и руководства Формулы-1», — написал ван Харен в колонке для De Telegraaf.

