ФИА опубликовала заявление из-за критики регламента после аварии Бермана на ГП Японии

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала заявление после критики технического регламента сезона-2026 из-за аварии Оливера Бермана из «Хааса» на Гран-при Японии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«С момента введения технического регламента 2026 года правила были предметом постоянных обсуждений между ФИА, командами, производителями силовых установок, гонщиками и ФОМ. По замыслу, эти правила включают ряд регулируемых параметров, особенно в отношении управления энергией, которые позволяют проводить оптимизацию на основе реальных данных.

Все заинтересованные стороны последовательно придерживаются позиции, что структурированный пересмотр состоится после начальной фазы сезона, чтобы можно было собрать и проанализировать достаточный объём данных. Таким образом, на апрель запланирован ряд встреч для оценки действия нового регламента и определения необходимости каких-либо корректировок.

Любые потенциальные изменения, особенно связанные с управлением энергией, требуют тщательного моделирования и детального анализа. ФИА продолжит тесное и конструктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения наилучшего результата для спорта, а безопасность всегда будет оставаться ключевым элементом миссии ФИА. На данном этапе любые спекуляции о характере возможных изменений были бы преждевременными. Дополнительная информация будет сообщена в своё время», — говорится в заявлении организации.

