Показать ещё Все новости
Вольф объяснил, почему Расселл проиграл Леклеру позицию в концовке Гран-при Японии
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф объяснил, почему британский гонщик Джордж Расселл проиграл позицию монегаску из «Феррари» Шарлю Леклеру в концовке гонки на Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Это была ошибка в электрической системе, в программном обеспечении, потому что мы думали, что сможем дать ему преимущество. Это дало мощный рывок, который замедлил движение машины, и именно здесь он неожиданно уступил позицию Леклеру, так что мы, будем честны, плохо показали себя в гонке Джорджа», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.

В итогу Джордж закончил заезд на четвёртой строчке, а Леклер финишировал третьим.

