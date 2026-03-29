Вольф объяснил, почему Расселл проиграл Леклеру позицию в концовке Гран-при Японии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф объяснил, почему британский гонщик Джордж Расселл проиграл позицию монегаску из «Феррари» Шарлю Леклеру в концовке гонки на Гран-при Японии.

«Это была ошибка в электрической системе, в программном обеспечении, потому что мы думали, что сможем дать ему преимущество. Это дало мощный рывок, который замедлил движение машины, и именно здесь он неожиданно уступил позицию Леклеру, так что мы, будем честны, плохо показали себя в гонке Джорджа», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.

В итогу Джордж закончил заезд на четвёртой строчке, а Леклер финишировал третьим.