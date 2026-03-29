Вольф объяснил, почему Расселл проиграл Леклеру позицию в концовке Гран-при Японии
Поделиться
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф объяснил, почему британский гонщик Джордж Расселл проиграл позицию монегаску из «Феррари» Шарлю Леклеру в концовке гонки на Гран-при Японии.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
«Это была ошибка в электрической системе, в программном обеспечении, потому что мы думали, что сможем дать ему преимущество. Это дало мощный рывок, который замедлил движение машины, и именно здесь он неожиданно уступил позицию Леклеру, так что мы, будем честны, плохо показали себя в гонке Джорджа», — сказал Вольф в эфире Sky Sports.
В итогу Джордж закончил заезд на четвёртой строчке, а Леклер финишировал третьим.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2026
-
14:23
-
14:02
-
13:24
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:08
-
12:01
-
11:55
-
11:48
-
11:46
-
11:41
-
11:36
-
11:20
-
10:56
-
10:46
-
10:28
-
10:16
-
10:07
-
10:01
-
09:57
-
09:44
-
09:20
-
09:14
-
07:45
-
07:42
-
00:47
- 28 марта 2026
-
23:53
-
23:26
-
23:00
-
22:52
-
22:45
-
21:57
-
21:42
-
21:33