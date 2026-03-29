«Часть новых правил». Берман — о причинах аварии на Гран-при Японии

Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман из команды «Хаас» высказался о своей аварии на Гран-при Японии.
«Прежде всего, всё в порядке. Это был страшный момент, но всё хорошо, а это главное. Адреналин немного начинает снижаться, так что дорога домой будет долгой, но я абсолютно в порядке. Машина пострадала, но у нас теперь есть месяц, чтобы перезагрузиться, и я могу только извиниться перед командой, потому что у них впереди теперь много работы.
Была огромная разница в скорости — около 50 км/ч — это часть новых правил, и нам нужно к этому привыкнуть, но также я чувствовал, что мне не оставили много места, учитывая огромную избыточную скорость, с которой я шёл. Нам нужно быть немного более снисходительными и немного более подготовленными, потому что, к сожалению, это стало результатом огромной разницы в скорости, которой мы раньше не видели в Формуле-1. У нас есть месяц, чтобы перезагрузиться и вернуться сильными в Майами. Теперь это наша цель», — приводит слова Бермана пресс-служба команды.
- 29 марта 2026
