«Часть новых правил». Берман — о причинах аварии на Гран-при Японии

«Часть новых правил». Берман — о причинах аварии на Гран-при Японии
Британский гонщик Формулы-1 Оливер Берман из команды «Хаас» высказался о своей аварии на Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Прежде всего, всё в порядке. Это был страшный момент, но всё хорошо, а это главное. Адреналин немного начинает снижаться, так что дорога домой будет долгой, но я абсолютно в порядке. Машина пострадала, но у нас теперь есть месяц, чтобы перезагрузиться, и я могу только извиниться перед командой, потому что у них впереди теперь много работы.

Была огромная разница в скорости — около 50 км/ч — это часть новых правил, и нам нужно к этому привыкнуть, но также я чувствовал, что мне не оставили много места, учитывая огромную избыточную скорость, с которой я шёл. Нам нужно быть немного более снисходительными и немного более подготовленными, потому что, к сожалению, это стало результатом огромной разницы в скорости, которой мы раньше не видели в Формуле-1. У нас есть месяц, чтобы перезагрузиться и вернуться сильными в Майами. Теперь это наша цель», — приводит слова Бермана пресс-служба команды.

