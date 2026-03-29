«Всё получилось ужасно». Хэмилтон — о шестом месте на Гран-при Японии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» подвёл итоги Гран-при Японии, где занял шестое место.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«В общем, всё получилось ужасно, потому что я был третьим, а в итоге откатился назад. Мне просто нужно понять, где я терял всю мощность. Сегодня у меня была настоящая нехватка мощности, особенно на втором отрезке. Но на протяжении большей части гонки, даже с самого начала, я не мог держаться за другими из-за недостатка мощности.

Я действительно этого не понимаю. Я на полном газу и управляю энергией, как меня просят, но по какой-то причине сегодня просто не хватало мощности. Так что нам нужно выяснить, всё ли так с машиной или нет, тем не менее мы набрали несколько очков», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

