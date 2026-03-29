Ферстаппен — об аварии Бермана в Японии: может, нам использовать слово «безопасность»?

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», прокомментировал аварию Оливера Бермана из «Хааса» на Гран-при Японии, после которой британец получил ушиб колена.
«Один парень едет практически полностью без мощности, а другой в это время использует гриб-режим, и разница может составлять 50 или 60 км/ч. Это действительно, действительно большая разница… Если дело в безопасности, то всё легко исправить. Может быть, нам стоит использовать слово «безопасность», чтобы наконец-то внести некоторые изменения?» — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.