Главная Авто Новости

«Это антипилотаж». Макс Ферстаппен объяснил, почему хочет уйти из Формулы-1

«Это антипилотаж». Макс Ферстаппен объяснил, почему хочет уйти из Формулы-1
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» объяснил, почему у него появилось желание уйти из «Королевских гонок».

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Я и рассматриваю возможность уйти в конце сезона. Я обдумываю всё, что происходит в этом паддоке. В личной жизни я очень счастлив. Вы также ждёте 24 гонки. На этот раз их 22. Но обычно 24. И тогда ты просто думаешь: стоит ли оно того? Или мне больше нравится быть дома с семьёй? Видеться с друзьями чаще, когда ты не получаешь удовольствия от своего спорта? Я легко могу смириться с тем, что я на седьмом или восьмом месте. Потому что я также знаю, что ты не можешь доминировать, быть первым или вторым или постоянно бороться за подиум. Я очень реалистичен в этом и уже проходил через это. Я не только побеждал в Формуле-1.

Но в то же время когда ты на седьмом или восьмом месте и не получаешь никакого удовольствия от всей Формулы в целом, то для гонщика это не кажется естественным. Конечно, я пытаюсь адаптироваться, но то, как приходится вести гонки, — это неприятно. Это антипилотаж. И в какой-то момент это просто не то, чем я хочу заниматься. И, конечно, можно смотреть на это и зарабатывать много денег. Отлично. Но в конце концов дело уже не в деньгах, потому что гонки всегда были моей страстью.

В детстве это было тем, чем я хотел заниматься, и тогда я понятия не имел, чего я достигну и сколько денег заработаю. В детстве ты никогда об этом не думаешь. И дело не в этом. Я хочу быть здесь, чтобы получать удовольствие, отлично проводить время и радоваться. На данный момент это не так», — приводит слова Ферстаппена BBC.

