Норрис позитивно оценил Гран-при Японии для «Макларена»

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») подвёл итоги Гран-при Японии, где занял пятое место.
«Это был удачный день для команды, в котором было много положительных моментов. Я отлично стартовал, и нам удалось продемонстрировать более высокий темп, особенно в чистом воздухе. Я доволен тем, как мы справились с шинами, и тем, что нам удалось обогнать Льюиса [Хэмилтона] на последних кругах. Мы явно добились значительного прогресса в настройке силовой установки, и эта трасса хорошо подходит для нашей машины.
Второе и пятое места — хороший результат и свидетельство напряжённой работы команды, за что им большое спасибо. Это знак того, что мы движемся в правильном направлении. Сейчас мы вернёмся на базу, поработаем во время этого длительного перерыва в гонках и сосредоточимся на том, чтобы вернуться в Майами в наилучшей форме», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.
- 29 марта 2026
-
16:03
-
15:56
-
15:42
-
14:55
-
14:23
-
14:02
-
13:24
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:08
-
12:01
-
11:55
-
11:48
-
11:46
-
11:41
-
11:36
-
11:20
-
10:56
-
10:46
-
10:28
-
10:16
-
10:07
-
10:01
-
09:57
-
09:44
-
09:20
-
09:14
-
07:45
-
07:42
-
00:47
- 28 марта 2026
-
23:53
-
23:26
-
23:00
-
22:52