Показать ещё Все новости
Норрис позитивно оценил Гран-при Японии для «Макларена»

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») подвёл итоги Гран-при Японии, где занял пятое место.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Это был удачный день для команды, в котором было много положительных моментов. Я отлично стартовал, и нам удалось продемонстрировать более высокий темп, особенно в чистом воздухе. Я доволен тем, как мы справились с шинами, и тем, что нам удалось обогнать Льюиса [Хэмилтона] на последних кругах. Мы явно добились значительного прогресса в настройке силовой установки, и эта трасса хорошо подходит для нашей машины.

Второе и пятое места — хороший результат и свидетельство напряжённой работы команды, за что им большое спасибо. Это знак того, что мы движемся в правильном направлении. Сейчас мы вернёмся на базу, поработаем во время этого длительного перерыва в гонках и сосредоточимся на том, чтобы вернуться в Майами в наилучшей форме», — приводит слова Норриса пресс-служба команды.

