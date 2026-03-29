Стелла ответил на вопрос, мог ли Пиастри выиграть гонку без сейфти-кара

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла порассуждал на тему, мог ли пилот его команды Оскар Пиастри удержать первое место в гонке Гран-при Японии, если бы не сейфти-кар, из-за которого австралиец оказался позади Андреа Кими Антонелли.

«Мы бы могли побороться сегодня с Расселлом. Он был немного быстрее, но Оскар имел преимущество как машина, едущая впереди. Было похоже, что когда Оскар вошёл в ритм, то он мог оставить его позади. С Расселлом у нас была бы возможность. Неясно, смогли бы мы удержать позади Антонелли, который пробивался через пелотон.

Но вообще важно не рассуждать — «если бы да кабы». Главное — факт, что прогресс, который мы увидели в квалификации, был подтверждён в гонке. Это хорошая позиция для ухода на паузу, по ходу которой мы будем упорно работать, чтобы улучшить машину», — приводит слова Стеллы Sky Sports.