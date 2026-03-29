Джордж Расселл: в последние два уикенда все проблемы были на моей стороне

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал четвёртый результат на Гран-при Японии. До волны пит-стопов и выехавшего в неудачный для британца момент сейфти-кара он занимал второе место.

«В автоспорте так бывает: иногда идёт по-твоему, иногда — нет. В последние два уикенда, такое ощущение, все проблемы были на моей стороне, пришлось с ними бороться. Ну, так бывает. Иногда у людей бывают проблемы на тренировках — а у нас ни одной проблемы на тренировках, зато проблемы в квалификациях. У Ландо, наоборот, не было проблем в квалификации, зато были на тренировках.

Это просто вопрос удачи или невезения — с этими новыми машинами. Это только третья гонка из 22, так что я не обеспокоен тем, что сейчас происходит», — приводит слова Расселла Motorsport.