Джордж Расселл: в последние два уикенда все проблемы были на моей стороне

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал четвёртый результат на Гран-при Японии. До волны пит-стопов и выехавшего в неудачный для британца момент сейфти-кара он занимал второе место.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«В автоспорте так бывает: иногда идёт по-твоему, иногда — нет. В последние два уикенда, такое ощущение, все проблемы были на моей стороне, пришлось с ними бороться. Ну, так бывает. Иногда у людей бывают проблемы на тренировках — а у нас ни одной проблемы на тренировках, зато проблемы в квалификациях. У Ландо, наоборот, не было проблем в квалификации, зато были на тренировках.

Это просто вопрос удачи или невезения — с этими новыми машинами. Это только третья гонка из 22, так что я не обеспокоен тем, что сейчас происходит», — приводит слова Расселла Motorsport.

