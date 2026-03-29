Ферстаппен объяснил, почему мысли об уходе из Ф-1 не связаны с плохой машиной «Ред Булл»

Ферстаппен объяснил, почему мысли об уходе из Ф-1 не связаны с плохой машиной «Ред Булл»
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о том, что перестал получать удовольствие от «Королевских гонок».

«Конечно, мне нравятся некоторые аспекты в Формуле-1. Мне нравится работать со своей командой. Это как вторая семья. Но когда я сажусь в машину, это, к сожалению, не самое приятное занятие. Я стараюсь. Я каждый день говорю себе, что нужно стараться получать удовольствие. Это просто очень сложно. Вы слышите от многих спортсменов, когда говорите с ними об их успехе, что всё начинается с того, что им действительно нравится то, что они делают, прежде чем они полностью посвящают себя этому на 100%.

Сейчас я посвящаю себя на 100% и всё ещё пытаюсь, но то, как я заставляю себя выкладываться на 100%, думаю, не очень полезно для здоровья, потому что я не получаю удовольствия от того, что делаю. И сейчас люди могут легко сказать: «Да, но ты выиграл столько чемпионатов и гонок, а теперь просто потому, что машина плохая, ты жалуешься». Может быть, можно смотреть на это так, но я смотрю иначе. У меня есть много других проектов, к которым я испытываю большую страсть. Гонки на машинах GT3. Не только участие в них, но и управление командой. Это очень приятно и весело — строить всё это. И я действительно хочу развивать это дальше в ближайшие годы.

Не то чтобы если я уйду отсюда, то не буду больше ничего делать. Я всегда буду получать удовольствие. И я также буду получать удовольствие от многих других вещей в своей жизни. Но, честно говоря, немного грустно, что мы вообще об этом говорим. Но что есть, то есть. Не нужно меня жалеть. У меня всё будет в порядке. Мой уход — потеря для Формулы-1? Они знают, что делать», — приводит слова Ферстаппена ВВС.

