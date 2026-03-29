Алонсо — о первом финише в гонке в 2026-м: есть много более важных вещей, чем Формула-1

Алонсо — о первом финише в гонке в 2026-м: есть много более важных вещей, чем Формула-1
44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» подвёл итоги Гран-при Японии, где болиды британской команды впервые в сезоне-2026 доехали до финиша основной гонки.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Я знаю, что в «Хонде» очень усердно работают с Австралии, мы постоянно общаемся, и я знаю, что эта гонка была особенной для них, и мы хотели сделать всё возможное. Всё, что мы могли сделать, — это финишировать в гонке, но это показывает, что мы привержены тому, чтобы помогать и быть вместе. Это тяжело, но мы команда и мы будем улучшаться.

Гран-при Японии — это один из лучших уикендов в календаре. К сожалению, мы не смогли показать результаты, которые хотели, у нас есть большая поддержка от «Хонды», и они нам помогают. «Сузука» всегда будет особенным местом, и я наслаждался этим заездом, даже если мы не были конкурентоспособными.

Впереди меня ждёт месяц отдыха с семьёй, или, может быть, это и не отдых… (Улыбается.) Есть много более важных вещей, чем Формула-1», — приводит слова Алонсо издание AS.

Материалы по теме
«Это антипилотаж». Макс Ферстаппен объяснил, почему задумался об уходе из Формулы-1
«Жизнь — это не только Формула-1». Макс Ферстаппен неоднозначно высказался о своём будущем
Материалы по теме
Жуткая авария Бермана помогла Антонелли, а Расселл даже не на подиуме. Каким был ГП Японии
Live
Жуткая авария Бермана помогла Антонелли, а Расселл даже не на подиуме. Каким был ГП Японии
