Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Авто Новости

В ФИА растёт осознание, что соотношение ДВС и батареи 50/50 было неверным путём — Махер

В ФИА растёт осознание, что соотношение ДВС и батареи 50/50 было неверным путём — Махер
Комментарии

Авторитетный журналист портала PlanetF1 Томас Махер рассказал, что в Международной автомобильной федерации (ФИА) всё больше сомнений по поводу нынешнего технического регламента Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Я слышу интересные признания после Сузуки — а именно, что в ФИА растёт осознание того, что соотношение [ДВС и батареи] 50/50 было неверным направлением. Известно, что в краткосрочной перспективе рассматриваются ограничения на распределение энергии, а в долгосрочной перспективе — изменение соотношения между ДВС и электрической частью.

Одна из трудностей — это согласование позиций пилотов и команд, поскольку не все команды согласны с мнением своих гонщиков по этим вопросам, но теперь существует осознание, что изменения необходимы», — написал Махер в социальной сети Х.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android