В ФИА растёт осознание, что соотношение ДВС и батареи 50/50 было неверным путём — Махер

Авторитетный журналист портала PlanetF1 Томас Махер рассказал, что в Международной автомобильной федерации (ФИА) всё больше сомнений по поводу нынешнего технического регламента Формулы-1.

«Я слышу интересные признания после Сузуки — а именно, что в ФИА растёт осознание того, что соотношение [ДВС и батареи] 50/50 было неверным направлением. Известно, что в краткосрочной перспективе рассматриваются ограничения на распределение энергии, а в долгосрочной перспективе — изменение соотношения между ДВС и электрической частью.

Одна из трудностей — это согласование позиций пилотов и команд, поскольку не все команды согласны с мнением своих гонщиков по этим вопросам, но теперь существует осознание, что изменения необходимы», — написал Махер в социальной сети Х.