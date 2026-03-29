В «Мерседесе» объяснили, как произошла ошибка, из-за которой Расселл пропустил Леклера
Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что произошло с болидом Джорджа Расселла, из-за чего он пропустил пилота «Феррари» Шарля Леклера в концовке Гран-при Японии.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
«У него возникла ещё одна неприятная проблема: баг в программном обеспечении, который сработал при одновременном нажатии кнопки и переключении передачи, перевёл силовую установку в режим суперклиппинга и начал заряжать батарею. Этим воспользовался Шарль и смог его обогнать.
В итоге Расселл сумел отыграться до четвёртого места, однако гонка для него получилась разочаровывающей», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».
- 29 марта 2026
-
17:25
-
16:50
-
16:41
-
16:29
-
16:14
-
16:03
-
15:56
-
15:42
-
14:55
-
14:23
-
14:02
-
13:24
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:08
-
12:01
-
11:55
-
11:48
-
11:46
-
11:41
-
11:36
-
11:20
-
10:56
-
10:46
-
10:28
-
10:16
-
10:07
-
10:01
-
09:57
-
09:44
-
09:20
-
09:14
-
07:45
-
07:42