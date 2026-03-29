Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Авто Новости

В «Мерседесе» объяснили, как произошла ошибка, из-за которой Расселл пропустил Леклера

В «Мерседесе» объяснили, как произошла ошибка, из-за которой Расселл пропустил Леклера
Комментарии

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что произошло с болидом Джорджа Расселла, из-за чего он пропустил пилота «Феррари» Шарля Леклера в концовке Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«У него возникла ещё одна неприятная проблема: баг в программном обеспечении, который сработал при одновременном нажатии кнопки и переключении передачи, перевёл силовую установку в режим суперклиппинга и начал заряжать батарею. Этим воспользовался Шарль и смог его обогнать.

В итоге Расселл сумел отыграться до четвёртого места, однако гонка для него получилась разочаровывающей», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».

Материалы по теме
Джордж Расселл: в последние два уикенда все проблемы были на моей стороне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android