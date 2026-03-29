В «Мерседесе» объяснили, как произошла ошибка, из-за которой Расселл пропустил Леклера

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал, что произошло с болидом Джорджа Расселла, из-за чего он пропустил пилота «Феррари» Шарля Леклера в концовке Гран-при Японии.

«У него возникла ещё одна неприятная проблема: баг в программном обеспечении, который сработал при одновременном нажатии кнопки и переключении передачи, перевёл силовую установку в режим суперклиппинга и начал заряжать батарею. Этим воспользовался Шарль и смог его обогнать.

В итоге Расселл сумел отыграться до четвёртого места, однако гонка для него получилась разочаровывающей», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».