Хэмилтон: надеюсь, что к Майами у нас будет новый двигатель

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон пожаловался на нехватку мощности силовой установки итальянской команды после Гран-при Японии, в котором итальянец занял шестое место

«Для меня это был посредственный уикенд. В гонке я испытывал проблемы с мощностью по какой-то причине. Мне всё время приходилось защищаться. Казалось, что у всех вокруг сегодня было больше мощности, так что нужно разобраться, что произошло. Возможно, двигатель проседает или что-то ещё. В целом всё было довольно тяжело, потому что я шёл третьим и начал откатываться назад. Нужно понять, куда делась вся эта мощность. Особенно сильно это ощущалось во втором отрезке, но на самом деле почти всю гонку. С самого начала я не мог держаться в темпе.

Первый отрезок я провёл очень хорошо с точки зрения работы с шинами, но потом у меня не было темпа, чтобы держаться рядом. Это неприятно, когда ты просто контролируешь машину. Даже на свежих шинах я не мог держаться в темпе. У Шарля сегодня было больше мощности, чем у меня. У нас одинаковая машина, так что нужно понять почему. Он отлично проехал и стал третьим.

Не знаю, что можно успеть сделать за месяц, но надеюсь, что к Майами у нас будет новый двигатель. Посмотрим, что получится, но сегодня нам действительно сильно не хватало мощности», — приводит слова Хэмилтона итальянское издание Motorsport.