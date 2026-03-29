Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон: надеюсь, что к Майами у нас будет новый двигатель

Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон пожаловался на нехватку мощности силовой установки итальянской команды после Гран-при Японии, в котором итальянец занял шестое место

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Для меня это был посредственный уикенд. В гонке я испытывал проблемы с мощностью по какой-то причине. Мне всё время приходилось защищаться. Казалось, что у всех вокруг сегодня было больше мощности, так что нужно разобраться, что произошло. Возможно, двигатель проседает или что-то ещё. В целом всё было довольно тяжело, потому что я шёл третьим и начал откатываться назад. Нужно понять, куда делась вся эта мощность. Особенно сильно это ощущалось во втором отрезке, но на самом деле почти всю гонку. С самого начала я не мог держаться в темпе.

Первый отрезок я провёл очень хорошо с точки зрения работы с шинами, но потом у меня не было темпа, чтобы держаться рядом. Это неприятно, когда ты просто контролируешь машину. Даже на свежих шинах я не мог держаться в темпе. У Шарля сегодня было больше мощности, чем у меня. У нас одинаковая машина, так что нужно понять почему. Он отлично проехал и стал третьим.

Не знаю, что можно успеть сделать за месяц, но надеюсь, что к Майами у нас будет новый двигатель. Посмотрим, что получится, но сегодня нам действительно сильно не хватало мощности», — приводит слова Хэмилтона итальянское издание Motorsport.

Мог ли Пиастри победить и откатился ли Хэмилтон в прошлый год? Итоги Гран-при Японии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android