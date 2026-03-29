Антонелли пожелал удачи Синнеру в финале «тысячника» в Майами

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли пожелал удачи своему соотечественнику Яннику Синнеру после победы на Гран-при Японии. Вторая ракетка мира сегодня сыграет в финале турнира категории «Мастерс» в Майами.

«Желаю ли я победы Синнеру? Конечно! Без сомнений! Я написал ему вчера вечером, пожелал удачи. Надеюсь, он выиграет финал – правда желаю ему всего самого лучшего!» – сказал Антонелли в эфире Sky Sports.

Антонелли одержал вторую победу подряд и установил рекорд, став первым итальянцем за 73 года, выигравшим два подряд этапа Формулы-1.

В финале турнира в Майами Синнер встретится с чехом Иржи Легечкой, занимающим 22-е место в мировом рейтинге.