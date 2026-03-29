Антонелли пожелал удачи Синнеру в финале «тысячника» в Майами
Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли пожелал удачи своему соотечественнику Яннику Синнеру после победы на Гран-при Японии. Вторая ракетка мира сегодня сыграет в финале турнира категории «Мастерс» в Майами.
Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Иржи Легечка
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Янник Синнер
«Желаю ли я победы Синнеру? Конечно! Без сомнений! Я написал ему вчера вечером, пожелал удачи. Надеюсь, он выиграет финал – правда желаю ему всего самого лучшего!» – сказал Антонелли в эфире Sky Sports.
Антонелли одержал вторую победу подряд и установил рекорд, став первым итальянцем за 73 года, выигравшим два подряд этапа Формулы-1.
В финале турнира в Майами Синнер встретится с чехом Иржи Легечкой, занимающим 22-е место в мировом рейтинге.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
