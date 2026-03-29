Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Антонелли пожелал удачи Синнеру в финале «тысячника» в Майами

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли пожелал удачи своему соотечественнику Яннику Синнеру после победы на Гран-при Японии. Вторая ракетка мира сегодня сыграет в финале турнира категории «Мастерс» в Майами.

Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Не начался

         
         
Янник Синнер
Италия
«Желаю ли я победы Синнеру? Конечно! Без сомнений! Я написал ему вчера вечером, пожелал удачи. Надеюсь, он выиграет финал – правда желаю ему всего самого лучшего!» – сказал Антонелли в эфире Sky Sports.

Антонелли одержал вторую победу подряд и установил рекорд, став первым итальянцем за 73 года, выигравшим два подряд этапа Формулы-1.

В финале турнира в Майами Синнер встретится с чехом Иржи Легечкой, занимающим 22-е место в мировом рейтинге.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
