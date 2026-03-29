В «Уильямсе» объяснили, зачем Албон провёл шесть пит-стопов на Гран-при Японии

В британской команде «Уильямс» объяснили, почему отправили пилота Алекса Албона на шесть пит-стопов по ходу гонки в Японии. Представитель Таиланда финишировал последним.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«В гонке я застрял в трафике, так что по сути ничего не происходило, и она превратилась в своего рода тестовую сессию. Мы хотели попробовать несколько решений с передним крылом, чтобы лучше его понять и собрать данные. В целом машина ощущается нормально для текущего уровня, и команда проделала большую работу за последние три недели, чтобы привести её в хорошее состояние», – приводит слова Албона пресс-служба «Уильямса».

Руководитель команды Джеймс Ваулз также прокомментировал эту ситуацию:

«Отличная работа Алекса: он проехал без ошибок и выполнил тестовую программу, которая даст нам очень ценные данные на будущее».

