Гасли рассказал, как удерживал Ферстаппена позади себя

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли подвёл итоги Гран-при Японии, на котором ему пришлось сдерживать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Это была очень напряжённая гонка, и я доволен седьмым местом – это хорошие очки для чемпионата. Команда отлично всё контролировала по ходу дистанции. Гонка получилась как будто из двух частей: до и после машины безопасности. В первой половине мы создали хороший отрыв от соперников позади.
А после рестарта пришлось обороняться от Макса Ферстаппена, он давил на протяжении 25 кругов. Нам приходилось много защищаться, а это совсем непросто, когда за тобой едет четырёхкратный чемпион мира. Так что я рад, что мы смогли удержать позицию и взять важные очки. В целом это был позитивный уикенд для команды, мы не так далеко от более быстрых соперников впереди. У машины хорошая база, так что нужно продолжать работать и стараться догнать лидеров», – приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».
