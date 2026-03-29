Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гасли рассказал, как удерживал Ферстаппена позади себя
Комментарии

Французский пилот «Альпин» Пьер Гасли подвёл итоги Гран-при Японии, на котором ему пришлось сдерживать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Это была очень напряжённая гонка, и я доволен седьмым местом – это хорошие очки для чемпионата. Команда отлично всё контролировала по ходу дистанции. Гонка получилась как будто из двух частей: до и после машины безопасности. В первой половине мы создали хороший отрыв от соперников позади.

А после рестарта пришлось обороняться от Макса Ферстаппена, он давил на протяжении 25 кругов. Нам приходилось много защищаться, а это совсем непросто, когда за тобой едет четырёхкратный чемпион мира. Так что я рад, что мы смогли удержать позицию и взять важные очки. В целом это был позитивный уикенд для команды, мы не так далеко от более быстрых соперников впереди. У машины хорошая база, так что нужно продолжать работать и стараться догнать лидеров», – приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android