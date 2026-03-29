Ферстаппен ударил колонну на трассе «Сузука» и удивился, что повредил её

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», ударил колонну на автодроме «Сузука» в зоне для телевизионных интервью после Гран-при Японии.

Инцидент произошёл во время ожидания интервью: нидерландец, по всей видимости, просто пытался себя развлечь и не вкладывал в удар никаких эмоций. Сам пилот был удивлён, когда заметил повреждения после удара.

Фото: Кадр из соцсетей

Формула-1. Гран-при Японии. Основная гонка (топ-10)

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 53 круга.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +13.722.

3. Шарль Леклер («Феррари») +15.270.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +15.754.

5. Ландо Норрис («Макларен») +23.479.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +25.037.

7. Пьер Гасли («Альпин») +32.340.

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +32.677.

9. Лиам Лоусн («Рейсинг Буллз») +50.180.

10. Эстебан Окон («Хаас») +51.216.