Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер сравнялся с Райкконеном по подиумам за «Феррари»

Леклер сравнялся с Райкконеном по подиумам за «Феррари»
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сравнялся с финном Кими Райкконеном по количеству подиумов за итальянскую команду – теперь на счету обоих по 52 попадания в тройку.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

Топ-5 гонщиков «Феррари», которые поднимались на подиум 50 и более раз:

Михаэль Шумахер – 116;
Себастьян Феттель – 55;
Рубенс Баррикелло – 55;
Кими Райкконен – 52;
Шарль Леклер – 52.

После Гран-при Японии в личном зачёте Формулы-1 Шарль Леклер занимает третье место, набрав 49 очков. Возглавляет турнирную таблицу пилот команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли – 72 очка, на втором месте расположился его напарник Джордж Расселл с 63 очками.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android