Палоу выиграл Гран-при Алабамы IndyCar. Грожан — 15-й, Шумахер — предпоследний

Пилот команды Chip Ganassi Racing Алекс Палоу выиграл Гран-при Алабамы — четвёртый этап сезона IndyCar, который прошёл на автодроме «Барбер Моторспортс Парк». Для Палоу, четырёхкратного чемпиона первенства, это уже 21-я победа в карьере и вторая в текущем сезоне — ранее испанец стал сильнейшим на Гран-при Сент-Питерсберга.
Палоу стартовал с поул-позиции и лидировал на протяжении всей дистанции, однако на предпоследнем отрезке Алекса прессинговал Кристиан Лундгор. Датчанин сократил отставание до трёх секунд и после финальных пит-стопов мог побороться за победу. Однако из-за заминки механиков Лундгор потерял порядка 10 секунд и оказался позади Грэма Рэйхола.
В концовке заезда Лундгор догнал Рэйхола и за три круга до конца гонки опередил его, вернув вторую позицию. Четвёртым финишировал Дэвид Малукас, перешедший в этом году в Team Penske, пятое место занял лидер чемпионата Кайл Кирквуд, а следом расположились Маркус Армстронг, Скотт Диксон и Сантино Ферруччи.
Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон закончил гонку на девятой позиции, опередив Джозефа Ньюгардена, Александера Росси и Уилла Пауэра. Ромен Грожан, показавший в квалификации многообещающее шестое время, по ходу гонки откатился на 15-ю строчку. Мик Шумахер финишировал на предпоследнем месте, опередив лишь партнёра по команде Луи Фостера, который совершил больше пит-стопов.
IndyCar. Гран-при Алабамы (топ-10):
1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 90 кругов.
2. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) +13.2 сек.
3. Грэм Рэйхол (Rahal Letterman Lanigan Racing) +14.2.
4. Дэвид Малукас (Team Penske) +14.9.
5. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +17.7.
6. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +20.7.
7. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +24.7.
8. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) +41.5.
9. Маркус Эрикссон (Andretti Global) +43.8.
10. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +51.8.
…15. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +58.8.
…24. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +1 круг.
После победы на Гран-при Алабамы Палоу сократил отставание от Кирквуда в общем зачёте до двух очков, а на третью позицию вышел Лундгор, который проигрывает 35 баллов. Ромен Грожан поднялся на две строчки и теперь располагается на 19-м месте, а Мик Шумахер по-прежнему замыкает турнирную таблицу.
Общий зачёт (топ-10):
1. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 156 очков.
2. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 154.
3. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 121.
4. Дэвид Малукас (Team Penske) — 116.
5. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 113.
6. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 106.
7. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 99.
8. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — 99.
9. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) — 98.
10. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 85.
…19. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — 51.
…25. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 31.
Следующий этап IndyCar — Гран-при Лонг-Бич — пройдёт 19 апреля на уличной трассе в пригороде Лос-Анджелеса.