В «Астон Мартин» назвали срок, когда устранят проблему с вибрациями

Главный менеджер «Хонды» по работе на трассах Синтаро Орихара, а также главный инженер «Астон Мартин» Майк Крак заявили, что команда рассчитывает решить проблему с вибрациями к этапу в Майами.
«В пятницу мы протестировали новый элемент, связанный с вибрациями для пилота. В целом мы считаем, что меры по снижению вибраций, которые мы применяли до сих пор, дают эффект.
Но, с другой стороны, если говорить в общем, по мере роста мощности двигателя меняется характер нагрузок, и увеличивается нагрузка на отдельные компоненты. Поэтому при установке нового двигателя мы сначала должны убедиться в его надёжности и только после этого использовать его на трассе», – приводит слова Орихары японская редакция портала Motorsport.
Главный инженер «Астон Мартин» Майк Крак обозначил конкретный срок:
«Я уверен, что к Майами мы добьёмся прогресса и больше не будем об этом говорить».
- 29 марта 2026
-
23:21
-
22:48
-
22:29
-
22:24
-
21:21
-
20:28
-
19:19
-
18:53
-
18:48
-
17:25
-
16:50
-
16:41
-
16:29
-
16:14
-
16:03
-
15:56
-
15:42
-
14:55
-
14:23
-
14:02
-
13:24
-
13:15
-
12:50
-
12:30
-
12:08
-
12:01
-
11:55
-
11:48
-
11:46
-
11:41
-
11:36
-
11:20
-
10:56
-
10:46
-
10:28