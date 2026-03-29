В «Астон Мартин» назвали срок, когда устранят проблему с вибрациями

В «Астон Мартин» назвали срок, когда устранят проблему с вибрациями
Главный менеджер «Хонды» по работе на трассах Синтаро Орихара, а также главный инженер «Астон Мартин» Майк Крак заявили, что команда рассчитывает решить проблему с вибрациями к этапу в Майами.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«В пятницу мы протестировали новый элемент, связанный с вибрациями для пилота. В целом мы считаем, что меры по снижению вибраций, которые мы применяли до сих пор, дают эффект.

Но, с другой стороны, если говорить в общем, по мере роста мощности двигателя меняется характер нагрузок, и увеличивается нагрузка на отдельные компоненты. Поэтому при установке нового двигателя мы сначала должны убедиться в его надёжности и только после этого использовать его на трассе», – приводит слова Орихары японская редакция портала Motorsport.

Главный инженер «Астон Мартин» Майк Крак обозначил конкретный срок:

«Я уверен, что к Майами мы добьёмся прогресса и больше не будем об этом говорить».

