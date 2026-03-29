В «Астон Мартин» назвали срок, когда устранят проблему с вибрациями

Главный менеджер «Хонды» по работе на трассах Синтаро Орихара, а также главный инженер «Астон Мартин» Майк Крак заявили, что команда рассчитывает решить проблему с вибрациями к этапу в Майами.

«В пятницу мы протестировали новый элемент, связанный с вибрациями для пилота. В целом мы считаем, что меры по снижению вибраций, которые мы применяли до сих пор, дают эффект.

Но, с другой стороны, если говорить в общем, по мере роста мощности двигателя меняется характер нагрузок, и увеличивается нагрузка на отдельные компоненты. Поэтому при установке нового двигателя мы сначала должны убедиться в его надёжности и только после этого использовать его на трассе», – приводит слова Орихары японская редакция портала Motorsport.

Главный инженер «Астон Мартин» Майк Крак обозначил конкретный срок:

«Я уверен, что к Майами мы добьёмся прогресса и больше не будем об этом говорить».