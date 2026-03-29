Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Феррари» рассчитывают сократить отставание от «Мерседеса» за счёт нового ПО в Майами

Комментарии

Во время Гран-при Майами «Феррари» может представить новое программное обеспечение для управления энергией, которое должно помочь команде отыграть часть отставания от «Мерседеса», оцениваемое примерно в 25 лошадиных сил. Об этом сообщает итальянская редакция портала Motorsport.

В команде рассчитывают добиться прогресса за счёт более эффективного использования энергии и оптимизации режимов работы гибридной системы. Такой шаг рассматривается как временная мера до тех пор, пока ФИА не разрешит использование системы ADUO, а сама «Феррари» не доработает силовую установку.

Ключевым фактором остаётся работа системы рекуперации энергии. Инженеры анализируют данные с уже пройденных кругов и на их основе корректируют стратегии зарядки, подбирая оптимальные режимы по ходу дистанции. Предполагается, что именно в этой области у «Феррари» сохраняется потенциал для прогресса. В отличие от «Мерседеса», команда не располагает сопоставимым опытом работы с подобными системами, что может сказываться на эффективности использования мощности.

Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android