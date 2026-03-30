Пиастри назвал, что стало «сюрпризом» на Гран-при Японии
Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что его больше всего удивило по ходу гонки на автодроме «Сузука», на котором гонщик занял второе место.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
«Если честно, у нас с Шарлем Леклером был очень похожий темп на протяжении большей части гонки, примерно этого мы и ожидали.
А вот то, что удалось сдержать Джорджа Расселла, стало большим сюрпризом. Когда он вернулся на второе место, я думал, что он обгонит меня буквально за полкруга и я просто буду ехать вторым и ждать, пока Кими сделает то же самое. Но то, что мы смогли держаться рядом с «Мерседесом» и даже обыграть одну из их машин, это уже очень приятный сюрприз», – приводит слова Пиастри портал PlanetF1
