Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри назвал, что стало «сюрпризом» на Гран-при Японии
Комментарии

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, что его больше всего удивило по ходу гонки на автодроме «Сузука», на котором гонщик занял второе место.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Если честно, у нас с Шарлем Леклером был очень похожий темп на протяжении большей части гонки, примерно этого мы и ожидали.

А вот то, что удалось сдержать Джорджа Расселла, стало большим сюрпризом. Когда он вернулся на второе место, я думал, что он обгонит меня буквально за полкруга и я просто буду ехать вторым и ждать, пока Кими сделает то же самое. Но то, что мы смогли держаться рядом с «Мерседесом» и даже обыграть одну из их машин, это уже очень приятный сюрприз», – приводит слова Пиастри портал PlanetF1

Материалы по теме
Мог ли Пиастри победить и откатился ли Хэмилтон в прошлый год? Итоги Гран-при Японии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android