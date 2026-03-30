Пиастри — о Гран-при Японии: один из моих лучших уикендов в Формуле-1

Австралийский пилот «Макларен» Оскар Пиастри подвёл итоги Гран-при Японии, по итогам которого финишировал вторым.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Думаю, этот уикенд был одним из моих лучших в Формуле-1. С самого начала я сразу вошёл в ритм – и в тренировках, и в квалификации. В пятницу мы отлично поработали с настройками и вывели машину в тот диапазон, который мне комфортен. В квалификации я тоже проехал хорошо.

В гонке, по сути, мы ничего не могли сделать лучше. Хорошо стартовали, темп был хороший. Думаю, я грамотно использовал буст и в целом правильно управлял этой частью гонки. Стратегия тоже сработала – мы не начали действовать слишком рано. Конечно, машина безопасности нам немного помешала, но в целом мы выжали максимум из уикенда. Я очень доволен своей работой и работой всей команды.

Понятно, что нам ещё нужно прибавить – и по чистой скорости, и по надёжности. У Ландо этот уикенд был скомканным из-за проблем, да и начало сезона в целом даётся нам непросто. Нам ещё многое предстоит сделать. Но мы показали, что, если всё складывается как надо, мы можем создать соперникам серьёзные проблемы», – приводит слова Пиастри портал PlanetF1.

