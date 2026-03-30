Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мекис раскрыл, что нужно Ферстаппену, чтобы стать счастливее

Мекис раскрыл, что нужно Ферстаппену, чтобы стать счастливее
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал, при каких условиях четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен будет чувствовать себя счастливее в команде.

«Мы сосредоточены на нашей конкурентоспособности и не обсуждаем другие вопросы. Нам ещё предстоит проделать много работы, и я уверен, что Макс станет гораздо счастливее, когда мы дадим ему быструю машину. Как только у него будет автомобиль, на котором он сможет атаковать и делать разницу, он сразу станет счастливее. Сейчас лишь около 1% наших разговоров касается его мотивации.

Что касается правил, у них есть как плюсы, так и минусы. Как спорт, вместе с другими командами мы соберёмся в паузе и обсудим, какие изменения можно внести, чтобы улучшить ситуацию», – приводит слова Мекиса издание FormulaPassion.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android