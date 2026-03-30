Мекис раскрыл, что нужно Ферстаппену, чтобы стать счастливее

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис рассказал, при каких условиях четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен будет чувствовать себя счастливее в команде.

«Мы сосредоточены на нашей конкурентоспособности и не обсуждаем другие вопросы. Нам ещё предстоит проделать много работы, и я уверен, что Макс станет гораздо счастливее, когда мы дадим ему быструю машину. Как только у него будет автомобиль, на котором он сможет атаковать и делать разницу, он сразу станет счастливее. Сейчас лишь около 1% наших разговоров касается его мотивации.

Что касается правил, у них есть как плюсы, так и минусы. Как спорт, вместе с другими командами мы соберёмся в паузе и обсудим, какие изменения можно внести, чтобы улучшить ситуацию», – приводит слова Мекиса издание FormulaPassion.