В гонке NASCAR Cup Series в Мартинсвилле произошёл завал с участием 12 пилотов

На шорт-треке «Мартинсвилл Спидвей» состоялась гонка Cook Out 400 — шестой этап регулярного сезона NASCAR Cup Series. Победу в заезде одержал пилот Hendrick Motorsports Чейз Эллиотт, а одним из самых ярких его эпизодов стал завал с участием 12 пилотов.

На выходе из четвёртого поворота Бубба Уоллас из команды 23XI Racing, принадлежащей легендарному баскетболисту Майклу Джордану, врезался в Карсона Хосевара и развернул его автомобиль. На узкой трассе многие не успели объехать столкнувшихся пилотов и угодили в завал. Среди них оказались Коннор Зилич, Крис Бушер и Остин Диллон.

Отметим, что главным претендентом на победу считался Денни Хэмлин, который стартовал с поула и выиграл первые две стадии гонки. Однако жёлтые флаги в концовке помогли Эллиотту закрепиться в группе лидеров и на финальном рестарте он устоял под прессингом Хэмлина.

На третьей позиции финишировал Джоуи Логано, четвёртым стал Тай Гиббс, опередивший Уильяма Байрона, Райана Блейни и Кристофера Белла.

NASCAR Cup Series. Cook Out 400 (топ-10):

1. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 400 кругов.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +0.5 сек.

3. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») +2.0.

4. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +3.1.

5. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +3.7.

6. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +4.2.

7. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +7.2.

8. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +9.0.

9. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +9.0.

10. Джош Берри (Wood Brothers Racing / «Форд») +10.1.

Лидер общего зачёта Тайлер Реддик, который в начале сезона установил рекорд, выиграв три первые гонки сезона, в Мартинсвилле финишировал на 15-й позиции, но сохранил лидерство в чемпионате. Второе место по-прежнему занимает Райан Блейни, на третью строчку поднялся Денни Хэмлин, а следом за ним располагаются Чейз Эллиотт и Уильям Байрон.

Положение в общем зачёте (топ-20):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 353 очка.

2. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 271.

3. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 259.

4. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 249.

5. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 238.

6. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 222.

7. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 212.

8. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 206.

9. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 206.

10. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 206.

11. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 206.

12. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 185.

13. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») — 180.

14. Шейн ван Гисберген (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 174.

15. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») — 171.

16. Даниэль Суарес (Spire Motorsports / «Шевроле») — 167.

17. Майкл Макдауэлл (Spire Motorsports / «Шевроле») — 158.

18. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 149.

19. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 136.

20. Эй-Джей Оллмендингер (Kaulig Racing / «Шевроле») — 134.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Food City 500 — пройдёт 12 апреля на шорт-треке «Бристоль Мотор Спидвей».