Бедзекки выиграл Гран-при США MotoGP, Марк Маркес — пятый
Пилот «Априлии» Марко Бедзекки одержал победу в гонке MotoGP на трассе «Америк» в Остине. Итальянец опередил Хорхе Мартина и Педро Акосту.
MotoGP. Гран-при США. Результаты гонки:
- Марко Бедзекки («Априлия») — 40:50.653.
- Хорхе Мартин («Априлия») +2.036.
- Педро Акоста (КТМ) +4.497.
- Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +6.972.
- Марк Маркес («Дукати») +8.100.
- Энеа Бастьянини (КТМ) +8.243.
- Алекс Маркес («Дукати») +11.253.
- Рауль Фернандес («Априлия») +13.129.
- Лука Марини («Хонда») +14.471.
- Франческо Баньяя («Дукати») +14.544.
- Фермин Альдегер («Дукати») +21.063.
- Брэд Биндер (КТМ) +22.062.
- Диого Морейра («Хонда») +22.201.
- Франко Морбиделли («Дукати») +24.371.
- Топрак Разгатлыоглу («Ямаха») +25.549.
- Джек Миллер («Ямаха») +26.309.
- Фабио Куартараро («Ямаха») +27.136.
- Алекс Ринс («Ямаха») +38.701.
- Жоанн Зарко («Хонда») — сход (19-й круг).
- Аи Огура («Априлия») — сход (16-й круг).
- Жоан Мир («Хонда») — сход (6-й круг).
