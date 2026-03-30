Бедзекки выиграл Гран-при США MotoGP, Марк Маркес — пятый

Пилот «Априлии» Марко Бедзекки одержал победу в гонке MotoGP на трассе «Америк» в Остине. Итальянец опередил Хорхе Мартина и Педро Акосту.

MotoGP. Гран-при США. Результаты гонки:

  1. Марко Бедзекки («Априлия») — 40:50.653.
  2. Хорхе Мартин («Априлия») +2.036.
  3. Педро Акоста (КТМ) +4.497.
  4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +6.972.
  5. Марк Маркес («Дукати») +8.100.
  6. Энеа Бастьянини (КТМ) +8.243.
  7. Алекс Маркес («Дукати») +11.253.
  8. Рауль Фернандес («Априлия») +13.129.
  9. Лука Марини («Хонда») +14.471.
  10. Франческо Баньяя («Дукати») +14.544.
  11. Фермин Альдегер («Дукати») +21.063.
  12. Брэд Биндер (КТМ) +22.062.
  13. Диого Морейра («Хонда») +22.201.
  14. Франко Морбиделли («Дукати») +24.371.
  15. Топрак Разгатлыоглу («Ямаха») +25.549.
  16. Джек Миллер («Ямаха») +26.309.
  17. Фабио Куартараро («Ямаха») +27.136.
  18. Алекс Ринс («Ямаха») +38.701.
  19. Жоанн Зарко («Хонда») — сход (19-й круг).
  20. Аи Огура («Априлия») — сход (16-й круг).
  21. Жоан Мир («Хонда») — сход (6-й круг).
