Хэмилтон — об изменениях в новом регламенте: у гонщиков нет права голоса, у нас нет власти

Семикратный чемпион Формулы-1 и действующий пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что гонщики серии не имеют влияния на принятие решений по изменению правил, в то время как Международная автомобильная федерация (ФИА) прислушивается только к командам.

«У гонщиков нет права голоса. У нас нет власти. Мы не входим в комитет, у нас нет права голоса», — приводит слова Хэмилтона издание Crash.net.

Формула-1. Личный зачёт пилотов после трёх этапов:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 72 очка.
2. Джордж Расселл («Мерседес») — 63 очка.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 49 очков.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 41 очко.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 25 очков.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 21 очко.
7. Оливер Берман («Хаас») — 17 очков.
8. Пьер Гасли («Альпин») — 15 очков.
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 12 очков.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 10 очков.

Может быть интересно:
Жуткая авария Бермана помогла Антонелли, а Расселл даже не на подиуме. Каким был ГП Японии
