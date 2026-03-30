Кими Антонелли не смог выпить шампанское на подиуме в Японии из-за своего возраста

Победитель Гран-при Японии пилот «Мерседеса» Кими Антонелли не смог присоединиться к Шарлю Леклеру («Феррари») и Оскару Пиастри («Макларен») в традиционном «распылении» и распитии шампанского на подиуме, поскольку ему ещё нет 20 лет — возраста, разрешённого для употребления алкоголя в Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

Вместо шампанского 19-летний итальянец использовал бутылку с этикеткой этапа, предположительно наполненную игристой розовой водой, которая применяется на подиумах Формулы-1 в странах с запретом на алкоголь. Леклер и Пиастри, в свою очередь, использовали стандартные бутылки Moët & Chandon.

Возраст совершеннолетия в Японии был снижен до 18 лет в 2022 году, однако легальный возраст для употребления алкоголя по-прежнему составляет 20 лет.

Может быть интересно:
Мог ли Пиастри победить и откатился ли Хэмилтон в прошлый год? Итоги Гран-при Японии
Мог ли Пиастри победить и откатился ли Хэмилтон в прошлый год? Итоги Гран-при Японии
