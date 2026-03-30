Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Журналисты призвали ФИА начать диалог после инцидента с Максом Ферстаппеном

Журналисты призвали ФИА начать диалог после инцидента с Максом Ферстаппеном
Ассоциация итальянских автомобильных журналистов (UIGA) выразила глубокую обеспокоенность в связи с инцидентом на Гран-при Японии, когда четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен выдворил журналиста The Guardian Джайлса Ричардса с пресс-конференции.

«Словесные нападки и атмосфера враждебности по отношению к журналистам и фотографам недопустимы и подрывают основополагающие принципы профессионального уважения и свободы прессы.

В частности, история с участием журналиста Джайлса Ричардса, который подвергся критике и личным нападкам, свидетельствует о тревожной тенденции.

[...] Взаимное уважение является обязательным условием, но оно не может и не должно ограничивать право СМИ на свободное и независимое освещение событий.

Поэтому мы призываем ФИА начать диалог со всеми заинтересованными сторонами — от представителей СМИ до гоночных команд — с целью предотвратить дальнейшее ухудшение условий работы и доступа к информации.

Свободная, уважаемая и защищённая пресса — это не второстепенный элемент, а важнейшая опора прозрачности и авторитета всех видов спорта, в том числе и Формулы-1», — говорится в заявлении UIGA.

Инцидент произошёл в четверг, когда Ферстаппен прервал первый вопрос, заметив в аудитории Ричардса, и приказал ему выйти. Позже нидерландец объяснил, что это было связано с поведением журналиста на пресс-конференции после Гран-при Абу-Даби в прошлом сезоне.

Совет по работе со СМИ Формулы-1, в который входят несколько ведущих журналистов, провёл переговоры с ФИА в эти выходные. Ожидается, что федерация обсудит ситуацию с «Ред Булл».

Макс Ферстаппен прогнал журналиста. На что обиделся чемпион Формулы-1
