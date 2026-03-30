Стала известна дата ключевого совещания по новым правилам Формулы-1 — Nextgen-Auto

Ключевая встреча технических директоров команд с Международной автомобильной федерацией (ФИА), на которой будут обсуждаться изменения в регламенте 2026 года, запланирована на 9 апреля. Об этом сообщает издание Nextgen-Auto.

В ФИА подтвердили, что в апреле состоится ряд встреч для оценки работы новых правил и определения необходимости доработок. Решение было принято после критики со стороны гонщиков, которая достигла пика на Гран-при Японии из-за аварии пилота «Хааса» Оливера Бермана, возникшей в результате разницы в скорости с Франко Колапинто («Альпин»), превысившей 50 км/ч.

Победитель Гран-при Японии Кими Антонелли также подтвердил, что ФИА уже изучает возможности улучшений к этапу в Майами.

Сейчас читают:
ФИА опубликовала заявление из-за критики регламента после аварии Бермана на ГП Японии
«Мы предупреждали». Сайнс раскритиковал ФИА и регламент Ф-1 после аварии Бермана в Японии
