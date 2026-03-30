Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис — о батареях в новых машинах Ф-1: это не гонки, это игра в йо-йо

Комментарии

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис раскритиковал влияние энергетических систем на гоночную борьбу после Гран-при Японии, сравнив происходящее на трассе с игрой в йо-йо.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Честно говоря, я даже не хотел обгонять Льюиса [Хэмилтона]. Просто у меня включилась батарея. Не хотел, чтобы она включалась, но я не мог это контролировать.

Я обгоняю его, и у меня не остаётся заряда, так что он просто пролетает мимо. Это не гонки, это игра в йо-йо. Когда находишься во власти того, что выдаёт силовая установка… По крайней мере, гонщик должен контролировать это. Но мы не контролируем.

Я ничего не могу с этим поделать. У гонщика просто недостаточно контроля. Ты слишком зависишь от того, что происходит позади. Так не должно быть», — приводит слова Норриса издание Formula Live Pulse.

Материалы по теме
Норрис позитивно оценил Гран-при Японии для «Макларена»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android