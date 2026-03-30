Ландо Норрис — о батареях в новых машинах Ф-1: это не гонки, это игра в йо-йо

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис раскритиковал влияние энергетических систем на гоночную борьбу после Гран-при Японии, сравнив происходящее на трассе с игрой в йо-йо.

«Честно говоря, я даже не хотел обгонять Льюиса [Хэмилтона]. Просто у меня включилась батарея. Не хотел, чтобы она включалась, но я не мог это контролировать.

Я обгоняю его, и у меня не остаётся заряда, так что он просто пролетает мимо. Это не гонки, это игра в йо-йо. Когда находишься во власти того, что выдаёт силовая установка… По крайней мере, гонщик должен контролировать это. Но мы не контролируем.

Я ничего не могу с этим поделать. У гонщика просто недостаточно контроля. Ты слишком зависишь от того, что происходит позади. Так не должно быть», — приводит слова Норриса издание Formula Live Pulse.