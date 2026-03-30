«Проблема с безопасностью». Деймон Хилл — о регламенте Формулы-1 в сезоне 2026 года

Бывший чемпион Формулы-1 Деймон Хилл раскритиковал ситуацию с новым регламентом чемпионата после того, как ФИА выпустила заявление об аварии Оливера Бермана на фоне критики правил в сезоне-2026.

«Мне кажется, у нас проблема с безопасностью. Внезапное торможение автомобилей на высокой скорости представляет серьёзную опасность», — написал Хилл в своём аккаунте в социальной сети X.

Пилот «Хааса» Оливер Берман разбил машину, уворачиваясь от сильно замедлившегося Франко Колапинто из «Альпин». Британец оказался на обочине, потерял контроль над болидом и на высокой скорости влетел в заграждения. Позднее Оливер сообщил, что с ним всё в порядке, он не получил переломов в результате аварии.