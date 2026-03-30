Впервые в истории итальянцы одновременно лидируют в чемпионатах Формулы-1 и MotoGP
Поделиться
Впервые в истории мирового автоспорта итальянские гонщики возглавляют таблицы двух главных чемпионатов: Андреа Кими Антонелли лидирует в Формуле-1, а Марко Бедзекки — в MotoGP. Кроме того, Николо Булега является лидером чемпионата мира по супербайку (WorldSBK).
Кими Антонелли, выступающий за «Мерседес», одержал победу на третьем этапе серии — Гран-при Японии — и вышел в лидеры чемпионата, став самым молодым гонщиком в истории, возглавившим общий зачёт Формулы-1.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
В свою очередь пилот «Априльи» Марко Бедзекки одержал победу в гонке MotoGP на трассе «Америк» в Остине. Итальянец опередил Хорхе Мартина и Педро Акосту.
MotoGP 2026. Этап 3, Остин, США
Гран-при Америки. Гонка
29 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
40:50.653
2
Хорхе Мартин
Aprilia
+2.036
3
Педро Акоста
KTM
+4.497
Комментарии
- 30 марта 2026
-
12:21
-
12:01
-
11:47
-
10:57
-
10:43
-
09:57
-
09:56
-
09:38
-
06:12
-
01:59
-
00:54
-
00:43
-
00:11
- 29 марта 2026
-
23:21
-
22:48
-
22:29
-
22:24
-
21:21
-
20:28
-
19:19
-
18:53
-
18:48
-
17:25
-
16:50
-
16:41
-
16:29
-
16:14
-
16:03
-
15:56
-
15:42
-
14:55
-
14:23
-
14:02
-
13:24
-
13:15