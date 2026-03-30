Впервые в истории итальянцы одновременно лидируют в чемпионатах Формулы-1 и MotoGP
Впервые в истории мирового автоспорта итальянские гонщики возглавляют таблицы двух главных чемпионатов: Андреа Кими Антонелли лидирует в Формуле-1, а Марко Бедзекки — в MotoGP. Кроме того, Николо Булега является лидером чемпионата мира по супербайку (WorldSBK).

Кими Антонелли, выступающий за «Мерседес», одержал победу на третьем этапе серии — Гран-при Японии — и вышел в лидеры чемпионата, став самым молодым гонщиком в истории, возглавившим общий зачёт Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

В свою очередь пилот «Априльи» Марко Бедзекки одержал победу в гонке MotoGP на трассе «Америк» в Остине. Итальянец опередил Хорхе Мартина и Педро Акосту.

MotoGP 2026. Этап 3, Остин, США
Гран-при Америки. Гонка
29 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
40:50.653
2
Хорхе Мартин
Aprilia
+2.036
3
Педро Акоста
KTM
+4.497
