Впервые в истории итальянцы одновременно лидируют в чемпионатах Формулы-1 и MotoGP

Впервые в истории мирового автоспорта итальянские гонщики возглавляют таблицы двух главных чемпионатов: Андреа Кими Антонелли лидирует в Формуле-1, а Марко Бедзекки — в MotoGP. Кроме того, Николо Булега является лидером чемпионата мира по супербайку (WorldSBK).

Кими Антонелли, выступающий за «Мерседес», одержал победу на третьем этапе серии — Гран-при Японии — и вышел в лидеры чемпионата, став самым молодым гонщиком в истории, возглавившим общий зачёт Формулы-1.

В свою очередь пилот «Априльи» Марко Бедзекки одержал победу в гонке MotoGP на трассе «Америк» в Остине. Итальянец опередил Хорхе Мартина и Педро Акосту.