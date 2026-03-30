Организаторы GT World Challenge Asia потроллили Формулу-1 из-за проблем с батареями

Организаторы серии GT World Challenge Asia в анонсе предстоящего этапа в Сепанге иронично высказались о проблемах Формулы-1 с новыми техническими регламентами.

«2026-й. Никакого управления батареей. Никакого клиппинга (что бы это ни значило). Просто настоящие ГОНКИ!» — говорится в сообщении серии в социальной сети X.

Гонщики Формулы-1 неоднократно высказывались о проблемах с новыми гибридными силовыми установками, которые кардинально изменили подход к пилотированию. Фундаментальное изменение связано с новым соотношением мощности: двигатель внутреннего сгорания теперь выдаёт лишь 400 кВт (544 л. с.), а отдача гибрида выросла до 350 кВт (476 л. с.). Единственный кинетический рекуператор должен собирать гораздо больше энергии, что заставляет пилотов досрочно отпускать газ перед поворотами.