Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Организаторы GT World Challenge Asia потроллили Формулу-1 из-за проблем с батареями

Комментарии

Организаторы серии GT World Challenge Asia в анонсе предстоящего этапа в Сепанге иронично высказались о проблемах Формулы-1 с новыми техническими регламентами.

«2026-й. Никакого управления батареей. Никакого клиппинга (что бы это ни значило). Просто настоящие ГОНКИ!» — говорится в сообщении серии в социальной сети X.

Гонщики Формулы-1 неоднократно высказывались о проблемах с новыми гибридными силовыми установками, которые кардинально изменили подход к пилотированию. Фундаментальное изменение связано с новым соотношением мощности: двигатель внутреннего сгорания теперь выдаёт лишь 400 кВт (544 л. с.), а отдача гибрида выросла до 350 кВт (476 л. с.). Единственный кинетический рекуператор должен собирать гораздо больше энергии, что заставляет пилотов досрочно отпускать газ перед поворотами.

Сделайте свой выбор:
Кто худший гонщик Гран-при Японии Формулы-1?
Рейтинг
Кто худший гонщик Гран-при Японии Формулы-1?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android