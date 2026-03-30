Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон поделился своими первыми воспоминаниями о «Феррари»

Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о своих первых воспоминаниях, связанных с итальянской командой.

«Моё первое воспоминание о «Феррари» в Великобритании — это, наверное, просмотр гонок с участием Михаэля Шумахера, а может, это был Найджел Мэнселл в те времена, кто знает. Я был тогда совсем маленьким, честно говоря, не помню. Но, кажется, я действительно помню, как смотрел дома гонки с участием Михаэля, особенно ту, где он попал в аварию и сломал ноги.

Да, это, наверное, моё первое воспоминание, как я был на Гран-при Великобритании и увидел эту машину. Я никогда не встречал таких автомобилей на дорогах там, где вырос, потому что у нас никто подобным не владел. Самое свежее воспоминание — это когда меня подбирали на ней. Теперь, когда я сам водитель «Феррари», ездить на мероприятия за рулём — это просто потрясающе», — сказал Хэмилтон в интервью изданию Esquire UK.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android