Оруджев ответил, допускает ли заговор «Мерседеса» против Расселла

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев не стал поддерживать теорию заговора вокруг распределения ролей в «Мерседесе».

— Допускаете, что «Мерседес» по мелочам может помогать Кими [Антонелли] и мешать Расселлу?

— Я не любитель теорий заговоров, так что нет. Кими, безусловно, повезло. И пусть он мне не импонирует из-за агрессивного хайп-продвижения в Ф-1 на фоне средних результатов в Формуле-2, надо признать: возможности Антонелли реализует. В квалификации смог воспользоваться проблемами Джорджа. А в гонке — ситуацией с сейфти-каром. А везёт тому, кто везёт. Очень молодец, — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».