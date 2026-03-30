«Сюр какой-то!» Оруджев раскритиковал новый регламент Формулы-1

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев жёстко высказался о новых технических правилах Формулы-1 после гонки Гран-при Японии.

«Шарль [Леклер] сказал после квалификации: «Я быстрее прохожу повороты, раньше нажимаю на газ, а в итоге проигрываю больше на прямых». Ощущение, что с этими батареями надо ехать наоборот. Не как можно быстрее, а просто чтобы батарея зарядилась и на прямой на 20 метров позже начался клиппинг. Серьёзно, просто сюр какой-то!» — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

После трёх этапов Формулы-1 в личном зачёте Леклер занимает третье место, набрав 49 очков. Возглавляет турнирную таблицу пилот команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли (72 очка). На втором месте расположился его напарник Джордж Расселл с 63 очками.