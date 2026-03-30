«Сюр какой-то!» Оруджев раскритиковал новый регламент Формулы-1
Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев жёстко высказался о новых технических правилах Формулы-1 после гонки Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Шарль [Леклер] сказал после квалификации: «Я быстрее прохожу повороты, раньше нажимаю на газ, а в итоге проигрываю больше на прямых». Ощущение, что с этими батареями надо ехать наоборот. Не как можно быстрее, а просто чтобы батарея зарядилась и на прямой на 20 метров позже начался клиппинг. Серьёзно, просто сюр какой-то!» — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

После трёх этапов Формулы-1 в личном зачёте Леклер занимает третье место, набрав 49 очков. Возглавляет турнирную таблицу пилот команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли (72 очка). На втором месте расположился его напарник Джордж Расселл с 63 очками.

