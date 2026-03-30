Оруджев объяснил, почему Ферстаппен может решиться на уход из Формулы-1

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев высказался о возможном уходе пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из Формулы-1.

«Поставьте себя на место Макса. Ты знаешь, что лучший, уже выиграл кучу титулов. Заработал столько, что можно вообще не думать о деньгах. В данный момент Ф-1 тебе приносит только негатив. Ты не любишь публичность, зато любишь гонки. А гонок в Ф-1 почти не осталось. Почему бы и не послать это всё и не кайфовать в GT или гиперкарах? Выигрывать гонки, где не надо так много думать о заряде батареи. Ты уже всё всем доказал. Так же рекламируй пару брендов. В общем, если кто и может так поступить, так это Макс. Но это маловероятно, конечно!» — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».