Льюис Хэмилтон: занимаюсь любимым делом не ради того, чтобы кому-то что-то доказывать

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о своей мотивации в Формуле-1.

«Занимаюсь любимым делом не ради того, чтобы кому-то что-то доказывать. Это слово буквально отсутствует в моём лексиконе.

Просыпаюсь, чтобы стать лучшей версией себя. Всегда стараюсь понять, смогу ли поднять планку ещё выше, и задаю себе вопрос: «Сможешь ли ты сделать ещё один шаг вперёд?» Чувствую, что мне ещё предстоит пройти долгий, долгий путь по той дороге, на которой нахожусь, в том путешествии, в котором участвую. И мне не надо ничего никому доказывать», — сказал Хэмилтон в интервью изданию Esquire UK.