В «Астон Мартин» объяснили причину отказа от новой детали против вибрации в гонке в Японии

В «Астон Мартин» сообщили, что опробовали на Гран-при Японии новый компонент для борьбы с вибрацией, которая доставляет дискомфорт пилотам, но приняли решение не использовать его в гонке. По словам гоночного инженера команды Майка Крака, в пятничных свободных заездах новый элемент показал положительный эффект.

«Пробовали разные подходы, но внедрение новых деталей всегда сопряжено с риском. Учитывая вопросы надёжности, решили не использовать новые детали в гонках. Однако, на мой взгляд, мы увидели обнадёживающие признаки. Твёрдо верю, что в Майами мы сделаем шаг вперёд и больше не будем говорить об этой проблеме», — приводит слова Крака японская редакция издания Motorsport.