Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Adidas станет партнёром «Ред Булл» в Формуле-1 с 2027 года — Bild

Adidas станет партнёром «Ред Булл» в Формуле-1 с 2027 года — Bild
Комментарии

Немецкий спортивный бренд adidas подписал соглашение с «Ред Булл» и станет техническим партнёром команды Формулы-1 с 2027 года. Контракт рассчитан минимум на три года, а сумма составляет около € 27 млн за сезон, сообщает Bild.

Ранее adidas уже стал партнёром «Мерседеса» и «Ауди». В свою очередь, экипировку в сезоне-2026 для «Ред Булл» поставляет Puma. Немецкий конкурент останется партнёром «Макларена» и «Феррари».

В Bild также отмечают, что adidas уже представил «Ред Булл» дизайн первой совместной коллекции. В ней сохранится доминирующий тёмно-синий цвет, но появятся новые акценты с фирменными тремя полосками.

В adidas отказались от официальных комментариев.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android