Adidas станет партнёром «Ред Булл» в Формуле-1 с 2027 года — Bild

Немецкий спортивный бренд adidas подписал соглашение с «Ред Булл» и станет техническим партнёром команды Формулы-1 с 2027 года. Контракт рассчитан минимум на три года, а сумма составляет около € 27 млн за сезон, сообщает Bild.

Ранее adidas уже стал партнёром «Мерседеса» и «Ауди». В свою очередь, экипировку в сезоне-2026 для «Ред Булл» поставляет Puma. Немецкий конкурент останется партнёром «Макларена» и «Феррари».

В Bild также отмечают, что adidas уже представил «Ред Булл» дизайн первой совместной коллекции. В ней сохранится доминирующий тёмно-синий цвет, но появятся новые акценты с фирменными тремя полосками.

В adidas отказались от официальных комментариев.