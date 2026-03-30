Жак Вильнёв раскритиковал Франко Колапинто после аварии Оливера Бермана в Японии

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв выразил удивление, что Франко Колапинто из «Альпин» не получил наказания за инцидент с пилотом «Хааса» Оливером Берманом на Гран-при Японии, в результате которого британец попал в аварию с перегрузкой 50G.

«Я был удивлён, что в отношении Колапинто не было принято никаких мер, ведь именно такого и не хочется видеть. Небольшой манёвр прямо перед поворотом, причём в таком опасном месте, где он фактически регенерирует энергию.

Думаю, теперь мы увидели всю опасность этого нового регламента: разница в скорости при некоторых манёврах может быть очень опасной. Оливер ничего не мог поделать. И я не понимаю, о чём думал Колапинто, двигаясь с такой низкой скоростью в таком опасном месте», — приводит слова Вильнёва издание RacingNews365.

Стюарды Гран-при Японии не стали наказывать аргентинского пилота. Берман после аварии прошёл медицинское обследование, серьёзных травм удалось избежать.