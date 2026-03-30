Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Это для него урок». В «Хаасе» прокомментировали аварию Бермана на ГП Японии

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу высказался об аварии своего подопечного Оливера Бермана на Гран-при Японии, в результате чего британец разбил болид и получил ушиб колена.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Он винит себя. Он говорит: «Я должен был исполнить всё лучше, мне нет оправданий». Но если посмотреть, разница в скорости сближения в 50 км/ч — это огромное значение. Так что это для него урок. Я уверен, что мы поговорим об этом в отношении нашего будущего, как мы можем улучшиться.

Такова ситуация. Я просто рад, что он не получил серьёзной травмы. Он сильно ударился коленом, но с ним всё в порядке», — приводит слова Комацу издание RacingNews365.

Материалы по теме
Ферстаппен — об аварии Бермана в Японии: может, нам использовать слово «безопасность»?
