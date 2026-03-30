«Это для него урок». В «Хаасе» прокомментировали аварию Бермана на ГП Японии

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу высказался об аварии своего подопечного Оливера Бермана на Гран-при Японии, в результате чего британец разбил болид и получил ушиб колена.

«Он винит себя. Он говорит: «Я должен был исполнить всё лучше, мне нет оправданий». Но если посмотреть, разница в скорости сближения в 50 км/ч — это огромное значение. Так что это для него урок. Я уверен, что мы поговорим об этом в отношении нашего будущего, как мы можем улучшиться.

Такова ситуация. Я просто рад, что он не получил серьёзной травмы. Он сильно ударился коленом, но с ним всё в порядке», — приводит слова Комацу издание RacingNews365.