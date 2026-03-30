Сайнс — об аварии Бермана в Японии: будут случаться часто с этим регламентом

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс из команды «Уильямс» ещё раз высказался по поводу аварии Оливера Бермана («Хаас») на Гран-при Японии.

«На первых трёх кругах было много опасных моментов, пока мы все разбирались с нашей энергией, пока все привыкают к своим системам. Из-за скоростей сближения, которые у нас есть благодаря кнопке буста, или даже без её использования иногда ваш двигатель даёт вам гораздо больше скорости, чем у гонщика впереди, в зависимости от того, где другой пилот находится по уровню энергии.

И было лишь вопросом времени, когда произойдёт первая серьёзная авария. Я не знаю, сделал ли Франко [Колапинто] что-то глупое или нет, так что не могу судить, но, независимо от этого, подобные аварии будут часто случаться с этим регламентом», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.