Сайнс — об аварии Бермана в Японии: будут случаться часто с этим регламентом

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс из команды «Уильямс» ещё раз высказался по поводу аварии Оливера Бермана («Хаас») на Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«На первых трёх кругах было много опасных моментов, пока мы все разбирались с нашей энергией, пока все привыкают к своим системам. Из-за скоростей сближения, которые у нас есть благодаря кнопке буста, или даже без её использования иногда ваш двигатель даёт вам гораздо больше скорости, чем у гонщика впереди, в зависимости от того, где другой пилот находится по уровню энергии.

И было лишь вопросом времени, когда произойдёт первая серьёзная авария. Я не знаю, сделал ли Франко [Колапинто] что-то глупое или нет, так что не могу судить, но, независимо от этого, подобные аварии будут часто случаться с этим регламентом», — приводит слова Сайнса издание RacingNews365.

