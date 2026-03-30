В «Хаасе» ответили, нужно ли менять регламент Формулы-1 после аварии Бермана в Японии

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу ответил на вопрос, нужно ли вносить изменения в технический регламент сезона-2026 после аварии Оливера Бермана на Гран-при Японии.

«Я не хочу давать поспешный ответ. У разных производителей силовых установок совершенно разное распределение энергии. Некоторые достигают гораздо более высокой скорости на входе в первый или 16-й поворот. В 13-м повороте Олли [Берман] знал, что у него есть преимущество, и он пошёл на это.

Но когда вы используете кнопку буста, разница в скоростях просто огромна. Так что нам всем нужно немного больше об этом подумать», — приводит слова Комацу издание RacingNews365.