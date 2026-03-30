Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хаасе» ответили, нужно ли менять регламент Формулы-1 после аварии Бермана в Японии

Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу ответил на вопрос, нужно ли вносить изменения в технический регламент сезона-2026 после аварии Оливера Бермана на Гран-при Японии.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Я не хочу давать поспешный ответ. У разных производителей силовых установок совершенно разное распределение энергии. Некоторые достигают гораздо более высокой скорости на входе в первый или 16-й поворот. В 13-м повороте Олли [Берман] знал, что у него есть преимущество, и он пошёл на это.

Но когда вы используете кнопку буста, разница в скоростях просто огромна. Так что нам всем нужно немного больше об этом подумать», — приводит слова Комацу издание RacingNews365.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android