В «Хаасе» ответили, нужно ли менять регламент Формулы-1 после аварии Бермана в Японии
Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу ответил на вопрос, нужно ли вносить изменения в технический регламент сезона-2026 после аварии Оливера Бермана на Гран-при Японии.
Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270
«Я не хочу давать поспешный ответ. У разных производителей силовых установок совершенно разное распределение энергии. Некоторые достигают гораздо более высокой скорости на входе в первый или 16-й поворот. В 13-м повороте Олли [Берман] знал, что у него есть преимущество, и он пошёл на это.
Но когда вы используете кнопку буста, разница в скоростях просто огромна. Так что нам всем нужно немного больше об этом подумать», — приводит слова Комацу издание RacingNews365.
