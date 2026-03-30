Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — о возможном возвращении Хорнера в Ф-1: у меня двоякое мнение

Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался по поводу возможного возвращения бывшего босса коллектива «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Возможное возвращение Хорнера? У меня двоякое мнение по этому поводу. В автоспорте не хватает личностей. А его личность была, безусловно, очень противоречивой, и это хорошо для спорта. Я сказал Фреду Вассёру, что автоспорту нужны хороший, плохой и злой руководители. И теперь остались только хороший и злой. Плохой ушёл!

Считаю ли я, что он когда-нибудь мог бы стать союзником или человеком, разделяющим цели? Я так не думаю», — приводит слова Вольфа Press Association Sport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android