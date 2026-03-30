Вольф — о возможном возвращении Хорнера в Ф-1: у меня двоякое мнение

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался по поводу возможного возвращения бывшего босса коллектива «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Возможное возвращение Хорнера? У меня двоякое мнение по этому поводу. В автоспорте не хватает личностей. А его личность была, безусловно, очень противоречивой, и это хорошо для спорта. Я сказал Фреду Вассёру, что автоспорту нужны хороший, плохой и злой руководители. И теперь остались только хороший и злой. Плохой ушёл!

Считаю ли я, что он когда-нибудь мог бы стать союзником или человеком, разделяющим цели? Я так не думаю», — приводит слова Вольфа Press Association Sport.