Российский гонщик Несов раскритиковал регламент Формулы-1 в сезоне-2026

23-летний российский гонщик Алексей Несов после Гран-при Японии раскритиковал технический регламент Формулы-1 в сезоне-2026.

«Я постарался отбросить весь свой скептицизм относительно нового регламента и просто посмотреть гонку как гонку. И в итоге я разочарован.

1. Обгоны за счёт батарейки не воспринимаются как обгоны. Я как пилот понимаю, что для того, чтобы опередить другого гонщика, нужно приложить определённые усилия. И это для меня искусство. Есть много разных тактик, как «высидеть», «испугать», «задавить», «обмануть» и т.д., чтобы отыграть позицию. И когда один пилот обгоняет другого — это вызывает эмоции. Здесь, несмотря на то что позиции меняются по пять раз за круг, — эмоций ноль. Мозг не воспринимает это как обгон, скорее какое то опережение или объезд…

Что я вижу сейчас — вот прошёл один пилот другого и это не вызывает никакого интереса. Ведь ты уже знаешь, что сейчас, к концу следующей прямой, они обратно поменяются местами. И ты уже просто не понимаешь, что происходит, почему машина А едет на прямой на 40 км/ч (а то и более) быстрее машины В. Это он режим батареи так выставил? А сколько заряда осталось, а сколько у противника? Ничего не понятно, лично мне. И смотреть я такое не могу…

2. Безопасность. Авария Бермана — это вообще шок для меня. Разница в скорости между его машиной и Колапинто — это просто абсурд какой-то. Мне кажется, даже в REC мы на GT3 не имеем такой разницы в скорости с машинами класса GT Light. Я уже молчу про условный WEC или IMSA. Когда машины двигаются с такой разницей в скорости — это просто небезопасно. И вроде Олли не получил серьёзных травм, но если так всё и продолжится, я боюсь, может случиться авария ещё серьёзнее.

3. Отношение пилотов. Мне кажется, только Хэмилтон удовлетворён таким положением вещей. Остальные, кто-то в агрессивной манере, кто-то аккуратно, но высказывают скепсис. И как это выглядит? Формула-1 — мечта каждого молодого гонщика, а потом он смотрит интервью своих кумиров и видит, как все говорят, что Формула-1 катится в пропасть с такими машинами. Будет ли молодой картингист так мечтать о попадании туда? Вряд ли.

И с точки зрения пилотажа. На таких машинах от пилота зависит минимум. В чём искусство гонок? По моему субъективному мнению, в возможности пилотировать автомобиль на абсолютном пределе. Когда маленькая ошибка — это в лучшем случае потеря времени. И пилотировать так из круга в круг, выжимая максимум. Это искусство обгонов, обороны, тактики борьбы.

А сейчас я вижу, что гонщики даже не напрягаются. Зачем пытаться отыграть 0,05 секунды на торможении или в повороте? Когда всю скорость прохождения круга определяет батарея. И вместо поиска точки торможения с точностью до метра и прохождения поворота на грани срыва самое важное — это заряжать батарейку», — написал Несов в своём телеграм-канале.